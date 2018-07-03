Pacientes esperam meses para fazer exame de sangue em Cachoeiro

Se ele for pagar, cada exame chega a custar R$ 150, 00 Crédito: Marcel Alves

Quem tenta fazer exame de sangue pela rede pública de saúde em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, tem que ter muita paciência. A espera pode durar até quatro meses e esse não é um problema novo. Em 2016 a oferta dos exames foi suspensa, pois a cota liberada pelo governo já havia sido ofertada.

Três laboratórios são credenciados pela Secretaria Estadual de Saúde em Cachoeiro de Itapemirim para fazer exames de sangue, fezes e urina pelo Sistema Único de Saúde. O coordenador de faturamento Valdinei dos Santos foi encaminhado para o laboratório do Hospital Evangélico, pois a informação é que nos outros laboratórios a cota de exame de sangue já tinha terminado.

O exame foi marcado para outubro, daqui há três meses, mas o pedido foi feito em maio deste ano. É angustiante, a gente quer saber de um resultado com urgência. Precisamos de um diagnóstico mais rápido possível, mas, infelizmente, se formos esperar pela saúde pública, é isso aí, disse.

Valdinei ainda disse que, caso fosse pagar, teria que desembolsar R$ 300,00. No meu caso a moça informou que seria uma média de R$ 150,00 cada exame. Como são duas filhas, seria R$ 300,00. Só que ali percebemos que tinham pessoas com exames que custavam mais de R$ 200,00 e este valor é muito inviável para pagar. Então o jeito era esperar o agendamento pelo SUS, complementou.

A dona de casa Catarina Nunes Lopes precisa do exame de sangue para controle do diabetes e colesterol, mas também só conseguiu marcar para outubro. A gente não tem condições de estar pagando. O nosso país está todo errado, está bagunçado. Estamos precisando de ajuda, de socorro, disse.

Essa não é a primeira vez que pacientes têm dificuldades para realizar exames laboratoriais em Cachoeiro de Itapemirim. Em 2016 a marcação de exames foi suspensa pois a cota liberada pelo governo de Estado havia terminado.

O OUTRO LADO

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que oferta cerca de 40 mil exames de sangue por mês. O serviço é contratualizado com o Hospital Infantil, Santa Casa de Misericórdia e Hospital Evangélico, todos em Cachoeiro de Itapemirim. A Sesa ainda garantiu que sugeriu ao município um estudo para verificar a possibilidade de assumir o serviço que hoje é custeado pelo Estado.

Já a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que a Secretaria Municipal de Saúde dispõe de um laboratório próprio, no Centro de Saúde, que realiza 14.900 exames por mês. Os outros três laboratórios são contratados pelo Estado e em um deles é que se verifica a demora citada.