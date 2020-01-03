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Rio Itapemirim

Paciente foge de hospital e é encontrado morto em Cachoeiro

Segundo a família, José Edmilson Alves, de 40 anos, estava desaparecido desde a última terça-feira (31), quando fugiu do hospital de Jerônimo Monteiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 20:02

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 20:02

José Edmilson Alves fugiu de hospital e foi encontrado morto em Cachoeiro Crédito: Arquivo Pessoal
Um homem foi encontrado morto, no Rio Itapemirim, na manhã desta sexta-feira (03), na região de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a família, José Edmilson Alves, de 40 anos, estava desaparecido desde a última terça-feira (31), quando fugiu do hospital de Jerônimo Monteiro.
De acordo com a Polícia Militar, o corpo estava boiando, já em avançado estado de decomposição e foi encontrado por um pescador. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o reconhecimento do corpo foi feito pela enteada de José Edmilson.
A cunhada de José Edmilson, Regina Fortunato, contou que ele estava internado com dores abdominais e problemas nos rins e que o hospital chegou a ligar para a família por volta das 19h30, avisando que ele estava muito agitado e, que por isso, foi amarrado. Em seguida, às 20h, o hospital ligou novamente avisando que ele havia fugido.
Nós estamos achando tudo muito estranho, porque não querem nos passar informações nem sobre o que deram a ele de medicação. Não temos o receituário, disse Regina. O desaparecimento foi registrado na Polícia Civil, que investiga o caso.
O corpo de José Edmilson foi enterrado na tarde desta sexta-feira (03), no cemitério de Boa vista, em Coutinho, interior de Cachoeiro.

O QUE DIZ O HOSPITAL

A direção do Hospital de Jerônimo Monteiro informou que realizou todo o procedimento necessário em relação à fuga do paciente. Foi feito o comunicado imediato à família e o acionamento da Polícia Militar. Esclarece ainda, que todas as informações relacionadas ao atendimento médico do paciente foram dadas aos familiares.

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