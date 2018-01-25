Paciente é alimentado uma vez em 15 dias por falta de comida em hospital

Hospital Evangélico Litoral Sul Crédito: TV Gazeta Sul

Familiares de pacientes internados no Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, estão revoltados com a falta de alimentação por sonda na unidade. Os responsáveis pelos pacientes registraram um boletim de ocorrência e a situação foi normalizada no final da manhã desta quinta-feira (25).

De acordo com familiares, o problema já dura 4 dias. Um dos pacientes, de 91 anos, avô do pedreiro Erivelto Gomes de Souza, está internado há duas semanas. O neto garante que, durante esse período, ele só foi alimentado uma vez.

O paciente fica à mercê, em cima daquela cama, com aquela sonda trazendo um grande incomodo pra ele. Fica inquieto e não consegue nem dormir direito porque aquilo incomoda, a gente fica fadigado. Essa noite as pessoas ficaram correndo de um lado para o outro no corredor do hospital, perguntando sobre a alimentação, e as enfermeiras disseram que, infelizmente, não tinha a alimentação, disse.

Pacientes ficam quatro dias sem alimentação em hospital do Sul do ES Crédito: TV Gazeta Sul

O pai da dona de casa Renata Baldan foi internado há três dias. Ao perceber que ele estava emagrecendo rapidamente, perguntou pela alimentação para os funcionários do hospital. O médico me chamou e mostrou: está vendo isso daqui? Seu pai está desnutrido. A gente vai colocar uma sonda nele, porque seu pai está fraco. E eu tô vendo ele ficar igual uma caveira ali em cima da cama. A cada hora que passava ele ia ficando pior, pálico e eu perguntado para as enfermeiras e elas não falavam nada comigo. Acho que elas viram que eu estava percebendo o que estava acontecendo e uma delas me chamou e foi direta comigo: 'não tem comida para o seu pai', desabafou.

Aconselhados pelos próprios funcionários do hospital, os familiares foram até a Delegacia de Itapemirim e registraram um boletim de ocorrência, em que informam que os parentes que estão internados estão passando fome. Foi uma alternativa que encontraram de chamar a atenção para a situação e tentar resolver isso.

OUTRO LADO