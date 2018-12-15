Ossada encontrada no Caparaó pode ser de produtor rural desaparecido

Uma ossada humana encontrada na região do Caparaó pode ser do produtor rural Bruno Rodrigues, de 32 anos. Ele está desaparecido desde o dia seis de setembro deste ano quando saiu para cuidar de bezerros na propriedade da família na localidade de Morro da Carneira, zona rural de Alegre, onde a ossada foi localizada. O local foi apontado por um dos suspeitos de matar Bruno.
Até o momento, quatro pessoas foram detidas por envolvimento no caso: dois tios da vítima, a esposa de um dos tios e um amigo da família. Apesar deles não confessarem, a Polícia Civil acredita que o crime está relacionado com a disputa de terras que ocorria entre a família.
O delegado Ricarte Teixeira explicou que os vestígios de sangue encontrados nas proximidades da casa de um dos suspeitos é de Bruno. O cão farejador dos Bombeiros esteve no local e acusou a presença de cadáver naquele local. Através de exame de DNA foi confirmado que esse sangue que é da vítima.
Apesar das evidências, os suspeitos negam que tenham assassinado Bruno e ocultado o cadáver. Pedimos a prorrogação da prisão, pois apesar de todas as provas eles estavam irredutíveis em confessar e até nos auxiliar nas buscas para localizar o corpo." Após o pedido de prorrogação, segundo o delegado, eles mudaram os depoimento se passaram a afirmar que viram Bruno ser morto. "Eles acusam outra pessoa que nós estamos investigando. Acredito que não seja verdade, revelou o delegado
Um dos suspeitos, o que não é parente de Bruno, indicou onde os restos mortais estariam. Como o local é de difícil acesso, a Polícia Civil solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros. Na sexta, os bombeiros com os policiais civis e os peritos desceram no local. Foi necessário amarrar uma corda em uma árvore e encontramos a ossada que possivelmente é do Bruno. Vamos encaminhar para exame de DNA. No local também foram encontradas roupas e um embornal com vários objetos, que a esposa da vítima reconheceu que pertence ao Bruno, finalizou.
Os três homens foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória e a mulher para o Presídio feminino, ambos em Cachoeiro de Itapemirim. As investigações continuam.
DESAPARECIMENTO
O produtor rural Bruno Rodrigues, de 32 anos, saiu de casa por volta do meio dia de seis de setembro para cuidar de dois bezerros e desapareceu na região do Caparaó. A motocicleta dele, que também estava desaparecida, só foi encontrada cinco dias depois em uma ribanceira no meio de um matagal.
Durante entrevista na época, a esposa de Bruno, a costureira Leidiane Garcia Catten, contou que ele saiu de casa em Jerônimo Monteiro e disse que iria para o sítio da família, na localidade de Carneiro, interior de Alegre, para tocar dois bezerros.