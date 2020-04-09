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Órgãos captados na Santa Casa de Cachoeiro vão salvar cinco pessoas

Segundo a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, essa foi a primeira captação realizada no hospital este ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 18:06

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 18:06

Essa foi a primeira captação realizada no hospital este ano
Essa foi a primeira captação realizada no hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro este ano Crédito: Divulgação
A espera na fila de transplantes de órgãos chegou ao fim nesta quarta-feira (08) para cinco pessoas. Agora, elas terão a esperança de ter uma vida melhor, graças a um gesto de solidariedade da família de uma mulher que morreu, vítima de um atropelamento, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Ao todo, foram captados um fígado, dois rins e duas córneas. Assim que foi constatada a morte encefálica da paciente, a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos Para Transplante (CIHDOTT) da Santa Casa iniciou uma verdadeira corrida contra o tempo. A família da mulher decidiu doar seus órgãos para quem aguardava na fila de transplante.

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A coordenadora da CIHDOTT, Beatriz Rivieri Colodette, explicou que essa foi a primeira captação realizada no hospital este ano. Ela reforçou a importância sobre a doação e que somente a família pode fazer essa autorização, por isso, eles precisam saber da vontade do doador.
Diferente do que muitos pensam, a vontade de doar não fica escrita em documentos, como carteira de motorista. Na verdade, quem quer ser um doador deve deixar o desejo explícito para sua família, disse.
A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro é referência estadual na captação de órgãos. Só em 2019, o hospital realizou oito captações com o total de 29 órgãos que beneficiaram pessoas de diversas regiões do Brasil.

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