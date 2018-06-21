Operação que apura desvio em obra de SP tem ações Espírito Santo

Polícia Federal apura desvios em obra do Rodoanel, em São Paulo Crédito: OAS/Divulgação

Uma operação realizada pela Polícia Federal de São Paulo teve desdobramentos nas cidades de Marataízes e de Itapemirim, no Litoral Sul Capixaba. A ação, deflagrada na manhã desta quinta-feira (21), apura o desvio de recursos públicos em obras do Rodoanel  Trecho Norte, em São Paulo. Os outros mandados foram cumpridos em São Paulo/SP, Carapicuíba/SP, Arujá/SP, Bofete/SP, Ribeirão Preto/SP e São Pedro/SP.

Segundo a Polícia Federal, no Espírito Santo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Marataízes e um mandados de busca em Itapemirim. Como o caso segue em segredo de Justiça, detalhes das ações no Estado não foram divulgadas pela PF.

O inquérito policial foi instaurado em 2016, após um ex-funcionário de uma empresa que atuou nas obras apresentar à Polícia Federal informações acerca de possíveis manipulações em termos aditivos desta obra do Rodoanel, para aumentar o valor pago a empreiteiras, que já haviam vencido a licitação para realizar as obras.

As investigações apontam que aditivos contratuais, relacionados principalmente à fase de terraplanagem da obra, incluíam novos serviços para efetuar a remoção de matacões (rochas) misturados ao solo. As provas produzidas no inquérito policial indicam que era previsível a existência de matacões no solo e, portanto, o projeto inicial já contemplaria o custo de sua remoção.

De acordo com os autos, no total, o acréscimo desses serviços teria ocasionado um sobrepreço de mais de R$ 131 milhões. Segundo perícia da PF e relatórios do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União, em um dos cinco lotes onde houve aditivos relacionados a remoção dos matacões, houve apuração de sobre preço da ordem de R$ 33 milhões.

Os investigados responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de fraude à licitação, estelionato contra o Poder Público, falsidade ideológica e associação criminosa. Os presos permanecerão na sede da PF em São Paulo, à disposição da Justiça Federal.