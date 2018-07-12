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Repressão

Operação prende oito pessoas em Alegre

Durante a ação foram apreendidos mais de três quilos de maconha, dinheiro, e arma

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 14:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 14:40
Todo material apreendido foi encaminhado para a Polícia Civil de Alegre Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Oito pessoas foram presas durante uma operação policial em Alegre, na região do Caparaó na manhã desta quinta-feira (12). Durante a ação foram apreendidos mais de três quilos de maconha, dinheiro, e arma.
A operação conjunta entre as polícias Civil e Militar teve o objetivo de cumprir 15 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão. De acordo com as primeiras informações, além das oito pessoas detidas, foram apreendidos aproximadamente três quilos de maconha, 100 buchas da mesma droga, paste base e pinos de cocaína, aparelhos celulares, grande quantidade de dinheiro e outros objetos.
Todo o material e os detidos foram encaminhados para a delegacia de Alegre. O balanço total e mais informações serão divulgados no decorrer do dia.

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