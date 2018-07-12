Operação prende oito pessoas em Alegre

Todo material apreendido foi encaminhado para a Polícia Civil de Alegre Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Oito pessoas foram presas durante uma operação policial em Alegre, na região do Caparaó na manhã desta quinta-feira (12). Durante a ação foram apreendidos mais de três quilos de maconha, dinheiro, e arma.

A operação conjunta entre as polícias Civil e Militar teve o objetivo de cumprir 15 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão. De acordo com as primeiras informações, além das oito pessoas detidas, foram apreendidos aproximadamente três quilos de maconha, 100 buchas da mesma droga, paste base e pinos de cocaína, aparelhos celulares, grande quantidade de dinheiro e outros objetos.