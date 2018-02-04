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Litoral Sul

Onda joga homem dentro de bueiro em Marataízes

Ele foi salvo por pessoas que estavam no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2018 às 19:06

Publicado em 04 de Fevereiro de 2018 às 19:06

A vítima foi levada para o Pronto Atendimento de Marataízes Crédito: Divulgação - Prefeitura de Marataízes
Um homem de 29 anos foi lançado para dentro de um bueiro na tarde deste domingo (04), na praia central de Marataízes, no Litoral Sul. Ele estava dentro do mar, mas com a força da onda ele acabou lançado. A vitima foi levada para o Pronto Atendimento.
Uma viatura da Polícia Militar passava pela Avenida Atlântica por volta das 14h20 quando populares tentavam socorrer a vítima. De acordo com a PM, chovia, mas o homem estava tomando banho de mar. Com a força da onda ele foi lançado para dentro do bueiro e não conseguiu sair de lá. Os militares ainda relataram que, como a água do mar estava sendo lançada constantemente dentro da manilha, a vítima já estava ficando sem força.
O resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ele foi socorrido por pessoas que estavam no local e levado para o Pronto Atendimento, onde permanece em observação. Ele não corre risco de morte.

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