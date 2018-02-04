Onda joga homem dentro de bueiro em Marataízes

A vítima foi levada para o Pronto Atendimento de Marataízes Crédito: Divulgação - Prefeitura de Marataízes

Um homem de 29 anos foi lançado para dentro de um bueiro na tarde deste domingo (04), na praia central de Marataízes, no Litoral Sul. Ele estava dentro do mar, mas com a força da onda ele acabou lançado. A vitima foi levada para o Pronto Atendimento.

Uma viatura da Polícia Militar passava pela Avenida Atlântica por volta das 14h20 quando populares tentavam socorrer a vítima. De acordo com a PM, chovia, mas o homem estava tomando banho de mar. Com a força da onda ele foi lançado para dentro do bueiro e não conseguiu sair de lá. Os militares ainda relataram que, como a água do mar estava sendo lançada constantemente dentro da manilha, a vítima já estava ficando sem força.