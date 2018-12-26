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Litoral

Obra paliativa para conter contenção em Piúma perto de ficar pronta

O serviço, que utiliza sacos com areia para conter a força do mar, custou R$ 48 mil

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 13:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2018 às 13:37
Obras de contenção da erosão de Piúma Crédito: Internauta Gazeta Online - Alessandra Zouain
Uma obra paliativa de contenção da erosão da praia de Piúma, no Litoral Sul, deve estar pronta até a próxima semana, garante a prefeitura. Há 15 anos a praia tem sido destruída com a força do mar. Preocupados, moradores e comerciantes chegaram a fazer diversas manifestações. Eles lamentam que a obra tenha começado com o início da alta temporada.
> Prefeituras buscam soluções contra erosão nas praias
A erosão atinge a orla desde 2003. Foram feitas algumas obras, mas nada foi suficiente para conter de vez a força do mar. Em janeiro de 2017 vários pontos ofereciam riscos para a população. Postes, quiosques e coqueiros ameaçavam cair.
A corretora de imóveis Alessandra Zouain, 44 anos, chegou a fazer uma manifestação para pedir uma solução para o problema. Ela está feliz com a obra, que começou a ser feita no final da primeira quinzena deste mês, mas lamenta que só tenha começado agora.
Eles haviam prometido fazer esta obra em setembro. É bom que seja feito, só lamento que seja feito em pleno verão, com feira do sul, com parquinho e os turistas começam a chegar hoje, disse.
O comerciante Wellington Silva Santos, de 63 anos, proprietário de uma sorveteria,também acredita que esta obra deveria ter iniciado antes. Vai ser uma boa, os turistas já estão chegando. Só acho que foi um pouco atrasada. Enquanto não tiver caos, não existe um salvador, finalizou.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Por meio de nota, a prefeitura informou que a obra paliativa emergencial para o período de alta temporada de verão servirá para o controle da erosão, que atingiu aproximadamente 600 metros de extensão da praia Central. Estão sendo colocados na parte mais afetada pela erosão 800 big bags que custaram cerca de R$ 48 mil e suportam até 1.500 kg de areia.
Ainda de acordo com a administração municipal, além das máquinas e caminhões que já trabalham para a prefeitura, a mão de obra também é própria. A maior parte do trabalho deve estar concluída até a próxima sexta-feira (28), e, o trabalho completo, antes de janeiro.

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