Novos equipamentos na BR 101 fiscalizam restrições em veículos

Um dos radares da BR 101 Sul Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Quem passou pela BR 101 Sul nesta semana reparou algo diferente. Há trabalhadores na pista instalando novos equipamentos e placas de sinalização. Eles não são radares, mas vão checar, além da quantidade de fluxo, se veículos possuem alguma restrição administrativa, como falta de licenciamento.

Um dos equipamentos está no km 409, perto da saída de Cachoeiro de Itapemirim em direção a Vitória. O outro, no km 420, está localizado perto do trevo de Presidente Kennedy.

Segundo a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), os equipamentos instalados são de monitoração do Departamento da Polícia Rodoviária Federal (DPRF), do Sistema Alerta Brasil.

Os dois equipamentos, segundo o órgão, serão gerenciados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e usados na contagem automática de veículos na via, além de quantificar e qualificar os tipos de veículos na BR 101.

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

Por meio de nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que está instalando em todo o Brasil uma série de equipamentos de monitoramento das rodovias, quer seja do projeto Sistema Alerta Brasil, anunciado recentemente pelo Ministro da Segurança Pública Raul Jungman, e também outras câmeras de controle e observação de fluxo.

As câmeras funcionam coletando imagens dos veículos e podem indicar ao agente que observa as imagens se tem alguma restrição administrativa para o veículo, tal como licenciamento etc. Também apontam carros que tem multas no histórico.

Segundo a PRF, como é informação sensível, não serão divulgados pontos de instalação das câmeras, mas ao todo, no projeto, são mais de 300 pontos de fiscalização com auxílio de câmeras em todo o país. O cronograma de funcionamento ainda depende da superação de questões técnicas, tal como a homologação das imagens geradas, estabelecimento de fluxo entre o ponto de fiscalização e os centros de monitoramento etc.