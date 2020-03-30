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Violência

Neto é preso após agredir a avó no centro de Mimoso do Sul

A idosa, de 77 anos, contou à polícia que já possuía uma medida protetiva contra o neto. Rapaz de 25 anos foi preso pelo crime de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha

Publicado em 30 de Março de 2020 às 17:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 17:48
Município de Mimoso do Sul
Município de Mimoso do Sul Crédito: Divulgação/PMMS
Um jovem de 25 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (30) depois de agredir a avó, uma idosa de 77 anos no centro de Mimoso do Sul, no Sul do Estado. A idosa contou à polícia que já possuía uma medida protetiva contra o neto.
O caso aconteceu pela manhã. A Polícia Militar informou que no local a idosa confirmou que estava sendo agredida e que o neto estava sentado próximo a Estação Ferroviária. Os militares foram até o suspeito e o conduziram, com a avó, até a delegacia do município. A idosa disse que possuía medida protetiva contra o neto.

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Polícia Civil disse que o rapaz foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha e será encaminhado ao sistema prisional.

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