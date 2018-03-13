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Chuva

Muniz Freire: queda de ponte e estradas interditadas após forte chuva

O coordenador da Defesa Civil do município, José Natal, explica que a maior parte dos problemas foi registrada no interior na localidade de Meia Quarta

Publicado em 13 de Março de 2018 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 18:10
A chuva forte do último domingo (11) deixou estragos no interior de Muniz Freire, na Região do Caparaó capixaba. Estradas ficaram interditadas pela queda de barreiras e até uma ponte caiu com a força da água. Segundo a Defesa Civil, a prefeitura ainda trabalha para liberar as vias obstruídas.
Parte de uma ponte do distrito de Itaici foi levada e os moradores têm que passar por uma rota alternativa. A previsão é de que obras comecem nesta quarta-feira (14) para que uma nova ponte seja colocada no trecho.
O coordenador da Defesa Civil do município, José Natal, explica que a maior parte dos problemas foi registrada no interior na localidade de Meia Quarta  próximo ao limite om o município de Iúna   e, em especial, de Itaici. Tivemos inundações em seis casas, muitas quedas de barreiras e a enchente levou uma ponte, contou.
 

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