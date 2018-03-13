Muniz Freire: queda de ponte e estradas interditadas após forte chuva

Parte de uma ponte do distrito de Itaici foi levada e os moradores têm que passar por uma rota alternativa. A previsão é de que obras comecem nesta quarta-feira (14) para que uma nova ponte seja colocada no trecho.

O coordenador da Defesa Civil do município, José Natal, explica que a maior parte dos problemas foi registrada no interior na localidade de Meia Quarta  próximo ao limite om o município de Iúna  e, em especial, de Itaici. Tivemos inundações em seis casas, muitas quedas de barreiras e a enchente levou uma ponte, contou.