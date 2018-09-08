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Acidente

Mulher morre após bater de moto em barranco em Marataízes

As vítimas perderam o controle e bateram em um barranco próximo a Lagoa de Calculucagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2018 às 17:21

Publicado em 08 de Setembro de 2018 às 17:21

Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Arquivo - GZ
Uma mulher, ainda sem identificação, morreu após bater de moto em Marataízes, no Sul do Estado, na manhã deste sábado (08). Ela estava no veículo com um homem. As vítimas perderam o controle e bateram em um barranco na Lagoa de Calculucagem, em Marataízes.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 6h, na ES 060, que liga o município de Marataízes à Presidente Kennedy, para onde o casal seguia em uma moto.
O rapaz, foi encontrado com vários ferimentos e desacordado na varanda de uma residência, próximo ao local. Ele foi levado para o Hospital de Evangélico de Itapemirim. O estado de saúde da vítima não foi informado. Ainda de acordo com a polícia, a moto estava sem placa e número do chassi.
A mulher estava sem documentos e foi encaminhada para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, onde ainda aguarda liberação de familiares.

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