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São José do Calçado

Mulher fica ferida após ser soterrada em deslizamento de terra

O Corpo de Bombeiros realizou o resgate sem o auxílio de máquinas por conta do risco de novos deslizamentos

Publicado em 02 de Março de 2018 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 19:28
Mulher fica soterrada dentro de casa em São José do Calçado Crédito: Internauta
Uma mulher ficou soterrada após um deslizamento de terra na tarde desta sexta-feira (02) em São José do Calçado, na Região do Caparaó. O barranco que fica em cima da casa onde morava cedeu por conta das fortes chuvas dos últimos dias na região.  
Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu no distrito de Airituba, por volta das 13 horas. O deslizamento destruiu dois cômodos da casa. De acordo com os militares, a vítima estava na cozinha e ficou com 70% do corpo sob os escombros.
Mulher fica soterrada dentro de casa em São José do Calçado Crédito: Internauta
A mulher foi resgatada por equipes do Corpo de Bombeiros,  que não puderam utilizar máquinas por conta do risco de novos deslizamentos. O resgate durou aproximadamente 40 minutos. A vítima, segundo os militares, se encontrava lucida e consciente, mas com uma fratura exposta do braço esquerdo. Ela foi encaminhada ao Hospital de São José do Calçado.

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