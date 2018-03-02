Mulher fica ferida após ser soterrada em deslizamento de terra

Mulher fica soterrada dentro de casa em São José do Calçado Crédito: Internauta

Uma mulher ficou soterrada após um deslizamento de terra na tarde desta sexta-feira (02) em São José do Calçado, na Região do Caparaó. O barranco que fica em cima da casa onde morava cedeu por conta das fortes chuvas dos últimos dias na região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu no distrito de Airituba, por volta das 13 horas. O deslizamento destruiu dois cômodos da casa. De acordo com os militares, a vítima estava na cozinha e ficou com 70% do corpo sob os escombros.

Mulher fica soterrada dentro de casa em São José do Calçado Crédito: Internauta