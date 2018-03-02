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Mulher cai em cratera de mais de 20 metros em Cachoeiro de Itapemirim

O risco, segundo os moradores, teve início em março de 2016, quando a cratera aumentou e quase tomou toda a rua
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 17:14

Publicado em 02 de Março de 2018 às 17:14

Uma mulher caiu em uma cratera de mais de 23 metros, resultado de erosão, na noite desta quinta-feira (02) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia.
O acidente aconteceu na Rua Wilson Duarte Silva, bairro Rubem Braga. Moradores contaram que a dona de casa Débora Argeu Correia passava pela rua, no início da noite desta quinta-feira (1) quando acabou passando perto do buraco e caiu. Ouvi o grito e o Corpo de Bombeiros chegou rápido e socorreu a mulher. Ela escorregou porque o barro está fofo, contou Edilaine Brandão. Segundo o hospital, a vítima permanece internada na unidade.
Mulher escorregou e caiu de uma altura de 23 metros Crédito: Internauta | Gazeta Online
O risco, segundo os moradores, teve início em março de 2016, quando a cratera aumentou e quase tomou toda a rua. Um cano da rede de distribuição de água acabou ficando exposto com a erosão.
OUTRO LADO
A concessionária de água e esgoto, BRK Ambiental, informou que um cabo de aço foi colocado para manter a rede funcionando porque a erosão poderia fazer a rede romper.
Já a Prefeitura de Cachoeiro disse que fez uma visita técnica ao local e que será feito um serviço de contenção permanente. Para isso, precisa que um poste seja retirado e que a rede de esgoto seja desviada. As empresas foram novamente questionadas e estão averiguando a informação.

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