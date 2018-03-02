Mulher cai em cratera de mais de 20 metros em Cachoeiro de Itapemirim

Uma mulher caiu em uma cratera de mais de 23 metros, resultado de erosão, na noite desta quinta-feira (02) em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia.

O acidente aconteceu na Rua Wilson Duarte Silva, bairro Rubem Braga. Moradores contaram que a dona de casa Débora Argeu Correia passava pela rua, no início da noite desta quinta-feira (1) quando acabou passando perto do buraco e caiu. Ouvi o grito e o Corpo de Bombeiros chegou rápido e socorreu a mulher. Ela escorregou porque o barro está fofo, contou Edilaine Brandão. Segundo o hospital, a vítima permanece internada na unidade.

Mulher escorregou e caiu de uma altura de 23 metros Crédito: Internauta | Gazeta Online

O risco, segundo os moradores, teve início em março de 2016, quando a cratera aumentou e quase tomou toda a rua. Um cano da rede de distribuição de água acabou ficando exposto com a erosão.

OUTRO LADO

A concessionária de água e esgoto, BRK Ambiental, informou que um cabo de aço foi colocado para manter a rede funcionando porque a erosão poderia fazer a rede romper.