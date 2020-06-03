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Festa em Castelo

Mudanças na programação em benefício de todos

Devido a pandemia do novo coronavírus, a Festa de Corpus Christi deste ano foi adaptada seguindo as recomendações das autoridades em saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 16:51

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 16:51

Neste ano, devido a pandemia do novo coronavírus, os tradicionais tapetes de Corpus Christi não serão montados em Castelo
Neste ano, devido a pandemia do novo coronavírus, os tradicionais tapetes de Corpus Christi não serão montados em Castelo Crédito: Divulgação/PMC
O colorido e os detalhes dos tapetes de Corpus Christi, de Castelo, na região Sul do Espírito Santo, chamam a atenção de milhares de pessoas. A festa tradicional do calendário católico é realizada 60 dias depois da Páscoa. E, além dos quadros e passadeiras, muitos fiéis vão para a cidade acompanhar as missas na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha. No entanto, neste ano, a Covid-19 trouxe mudanças radicais na programação.
No dia do evento, cerca de 80 mil turistas passavam na cidade. E para dar conta de receber tanta gente a igreja celebrava cinco missas, sendo a última a mais esperada: a missa campal. Assim que termina, os párocos e os fiéis saem em procissão sobre os tapetes junto com o Santíssimo. Como a orientação dos órgãos de saúde é evitar aglomeração este ano tudo ficará diferente e não haverá tapetes.
"Me reuni com os padres da paróquia, e além de transmitir a missa pela internet, a gente vai também permitir alguns fiéis no interior da igreja, respeitando o limite máximo de 30% da capacidade. E vamos colocar seguranças para ajudar a controlar e todos estarão de máscara"
Frei Antônio Rabanal - Pároco da Igreja Matriz,
Um tapete simbólico será montado por apenas cinco voluntários na Igreja Matriz de Castelo obedecendo as recomendações das autoridades em saúde
Um tapete simbólico será montado por apenas cinco voluntários na Igreja Matriz de Castelo obedecendo as recomendações das autoridades em saúde Crédito: Divulgação/PMC

Edição mais religiosa

Este é o segundo ano do Frei Antônio Rabanal à frente do Corpus Christi. Quando ele chegou a Castelo, no início de 2019, não sabia da proporção do evento e se encantou pelo trabalho dos fiéis. É tudo muito bonito, o que mais gostei é o envolvimento da comunidade em todo o processo, observa o frade.
Ele acredita que devido a toda situação da Covid-19, as pessoas se voltem mais para o lado religioso do evento. Estou feliz. Eu acho que este ano pode ser uma oportunidade maravilhosa para valorizar. Perdemos o aspecto artístico e turístico, mas poderemos ganhar a valorização espiritual do Corpus Christi, ressalta Frei Antônio.
A montagem do tapete simbólico na Igreja Matriz de Castelo será transmitida pelas redes sociais
A montagem do tapete simbólico na Igreja Matriz de Castelo será transmitida pelas redes sociais Crédito: Divulgação/PMC

Transmissão pela TV

A tradicional missa, que encerra a celebração de Corpus Christi, será mais uma vez transmitida para os telespectadores da TV Gazeta em 28 municípios do Sul capixaba. A missa começa às 17 horas e será presidida pelo Frei Antônio Rabanal. Após a celebração, a tradicional procissão pelas ruas da cidade, que era feita a pé, será feita em forma de carreata para evitar aglomerações.
Mesmo sem aglomerações, a festa de Corpus Christi deste ano contará com muitas demonstrações de fé
Mesmo sem aglomerações, a festa de Corpus Christi deste ano contará com muitas demonstrações de fé Crédito: Divulgação/PMC

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