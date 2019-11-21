MPF quer barrar compra de leite com reajuste de 37% em Cachoeiro

Sede da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Divulgação

Ministério Público Federal move uma ação contra a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, para barrar o aumento do preço do leite para escolas municipais. A Ação Civil Pública quer impedir a compra de 50 mil caixas de litros do produto com aumento de 37%. Se o reajuste for aceito, em um termo de aditivo de contrato, a despesa total passaria de R$ 128,5 mil para R$ 176 mil.

Para a procuradoria, o aumento é considerado abusivo, pois a proporção seria superior às variações dos preços do leite direto ao produtor, do dólar e da soja. A empresa, contratada em edital de 2018, solicitou o reajuste do custo unitário do produto, elevando o valor de R$ 2,57 para R$ 3,52. A fornecedora justifica o pedido por conta da defasagem no preço anteriormente contratado.

Your browser does not support the audio element. MPF quer barrar compra de leite com reajuste de 37 por cento em Cachoeiro

A ação civil pública foi ajuizada na terça-feira, 19, pelo procurador da República Aldo de Campos Costa. Conforme pesquisas coletadas em estabelecimentos comerciais sediados na região da Grande Vitória , a média dos maiores preços do leite longa vida integral em caixa atingiu R$ 3,16, enquanto a média dos menores valores alcançou R$ 2,77. Ambas, portanto, significativamente inferiores ao valor proposto pela empresa contratada. Além disso, essas médias foram obtidas a partir de produtos precificados no mercado de varejo, cuja característica de comercializar pequenas quantidades faz com que os valores oferecidos sejam maiores se comparados aos de aquisições vultosas como a do Contrato nº 159/2018, ressaltou o membro do Ministério Público na ação, que foi distribuída à 1ª Vara da Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim.

Outro ponto destacado na ação é que a mesma empresa também forneceu caixas de leite integral ao município de Pinheiros pela quantia unitária de R$ 2,28.

OUTRO LADO

Questionada sobre o pedido de aumento do preço da empresa, a prefeitura de Cachoeiro, por meio de nota, disse que até quarta-feira (20) não havia sido citada da Ação Civil Pública que foi proposta pelo MPF e ainda não tem a ciência exata de seus termos.