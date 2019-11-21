MPF quer barrar compra de leite com reajuste de 37% em Cachoeiro

O Ministério Público Federal move uma ação contra a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, para barrar o aumento do preço do leite para escolas municipais. A Ação Civil Pública quer impedir a compra de 50 mil caixas de litros do produto com aumento de 37%. Se o reajuste for aceito, em um termo de aditivo de contrato, a despesa total passaria de R$ 128,5 mil para R$ 176 mil.
Para a procuradoria, o aumento é considerado abusivo, pois a proporção seria superior às variações dos preços do leite direto ao produtor, do dólar e da soja. A empresa, contratada em edital de 2018, solicitou o reajuste do custo unitário do produto, elevando o valor de R$ 2,57 para R$ 3,52. A fornecedora justifica o pedido por conta da defasagem no preço anteriormente contratado.
MPF quer barrar compra de leite com reajuste de 37 por cento em Cachoeiro
A ação civil pública foi ajuizada na terça-feira, 19, pelo procurador da República Aldo de Campos Costa. Conforme pesquisas coletadas em estabelecimentos comerciais sediados na região da Grande Vitória, a média dos maiores preços do leite longa vida integral em caixa atingiu R$ 3,16, enquanto a média dos menores valores alcançou R$ 2,77. Ambas, portanto, significativamente inferiores ao valor proposto pela empresa contratada. Além disso, essas médias foram obtidas a partir de produtos precificados no mercado de varejo, cuja característica de comercializar pequenas quantidades faz com que os valores oferecidos sejam maiores se comparados aos de aquisições vultosas como a do Contrato nº 159/2018, ressaltou o membro do Ministério Público na ação, que foi distribuída à 1ª Vara da Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim.
Outro ponto destacado na ação é que a mesma empresa também forneceu caixas de leite integral ao município de Pinheiros pela quantia unitária de R$ 2,28.
OUTRO LADO
Questionada sobre o pedido de aumento do preço da empresa, a prefeitura de Cachoeiro, por meio de nota, disse que até quarta-feira (20) não havia sido citada da Ação Civil Pública que foi proposta pelo MPF e ainda não tem a ciência exata de seus termos.
Quanto ao requerimento de reequilíbrio, o município assinou termo aditivo reconhecendo o direito da empresa ao mesmo, procedimento este que fora avaliado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo que não encontrou nenhuma irregularidade, informou o município. Afirmou ainda que nenhum pagamento nesse sentido foi realizado até a presente data.