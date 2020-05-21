Movimento de carros diminui, mas multas aumentam em Cachoeiro

Carros estacionados em local proibido em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Quem pensou que seria difícil encontrar irregularidades pelas ruas de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, se enganou. Mesmo com uma circulação menor de carros por conta da pandemia do novo coronavírus , o número de multas aumentou de janeiro a abril deste ano.

Por lá, as calçadas continuam sendo ponto de parada para os carros. Estacionar em local proibido, e fazer conversões irregulares também estão no mau costume de quem se diz responsável atrás de um volante. Há também aqueles que insistem em usar o celular enquanto dirigem, e os que dirigem sem usar o cinto de segurança.

"As pessoas não dão seta ao convergir. Parada irregular. A infração decorre da certeza da impunidade. Sabem que muita das vezes não acontece nada, não tem fiscalização", afirma Luís Fernando dos Santos, motorista e gestor de pós venda.

MAIS MULTAS EM 2020 DO QUE EM 2019

Pode até ter motoristas que saem impunes, mas os fiscais e agentes de trânsito aplicaram mais multas neste ano. De janeiro a abril de 2020 foram 1636 multas, 253 a mais que no mesmo período do ano passado. Em 2019, de janeiro a abril foram 1383 multas.

A infração campeã de multas nos primeiros quatro meses do ano, no município, é estacionar em vaga de rotativo sem fazer o pagamento. Foram 667 multas aplicadas de janeiro a abril de 2020. Mas não há como comparar esse número com dados do ano passado, já que em 2019, nesse período, o rotativo ainda não funcionava.

O segundo e o terceiro lugar no ranking de aplicação de multas são: estacionar em local proibido (514) e dirigir usando o celular (255). Esta última infração quase dobrou em relação ao ano passado, quando foram aplicadas 129 multas pelo uso do telefone.

"Isso ocorre por que mudamos a forma de fiscalizar. Nesse período, centralizamos os nossos agentes na parte central da cidade, e ainda com essa retração econômica, com a diminuição de veículos, dado esse aumento dos agentes na parte central, podemos perceber um aumento nas infrações com relação ao mesmo período do ano passado: dirigir falando ao celular e estacionar em local indevido", explica Flávio Santana, subsecretário de Trânsito de Cachoeiro de Itapemirim.

Quem não cumpre a lei, como no caso de parar e não pagar o rotativo em Cachoeiro, a multa é grave: R$ 195 e perda de cinco pontos na carteira de habilitação. Estamos no maio amarelo, mês de campanha de conscientização e respeito as leis de trânsito. Reispeitá-las, garante um trânsito seguro e previne vidas.