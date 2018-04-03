Motoristas reclamam de falta de manutenção em Rodovia de Cachoeiro Crédito: Reprodução - Tv Gazeta Sul

Um trecho da Rodovia BR 482, que liga Cachoeiro de Itapemirim à BR 101, no Sul do Estado, está abandonado há quase um ano. Antes ela era de responsabilidade do Governo Federal, que está transferindo a responsabilidade do trecho para o Governo Estadual. Mas enquanto o processo está em andamento, fica um jogo de empurra, e os problemas da via só vão aumentando.

A rodovia é um dos principais acessos à sede, mais conhecida como Rodovia Cachoeiro  Safra, por isso a movimentação de veículos e pessoas é intensa. Por causa da falta de manutenção, a vegetação está tomando conta das margens, encobrindo placas e até o ponto de ônibus.

Os primeiros oito quilômetros da Rodovia 482 eram do Governo Federal, de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), mas em meados de 2017 iniciou a transferência para o Governo do Estado, e o trecho passaria a ser administrado pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER). O processo de transferência já dura nove meses e, enquanto não termina, o Dnit fala que não é mais responsável pela estrada.

Além da densa vegetação, a pista está com desnível. O caminhão passa carregado por ali, dá até um impacto na dianteira. É um risco de pocar um pneu. Inclusive ali o Dnit abriu a vazão da água e aquela água fica toda para cima. Jogou para o Governo Federal, jogou para o Governo do Estado e fica esse jogo de empurra pra lá e para cá, e ninguém resolve o problema, relatou motorista Givanildo Batista.

O alagamento na região é mais um problema. Em 2016, a pista cedeu por causa da chuva, foi consertada, mas não há mais passagem de água por baixo da estrada e os moradores da região não conseguem resolver a situação.

O motorista Welton da Silva pede uma solução para a administração da rodovia. Dar uma atenção melhor, as pessoas merecem. A gente paga os impostos em dia. A gente merece uma rodovia melhor, com mais segurança, finaliza.

OUTRO LADO

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) informou, por meio de nota, que aguarda o termo de transferência por parte do Governo Federal, especificamente assinado pelo Ministro dos Transportes para que esse processo se conclua.

O Ministério Público Estadual disse que está acompanhando o caso e analisando as providências cabíveis, Já o Ministério Público Federal falou que a informação da reportagem será registrada e vai ser analisada pela procuradoria.