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Cena inusitada

Motorista perde controle da direção e tomba em praça de Cachoeiro

A motorista e o carona ficaram feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 15:27

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 15:27

Motorista e passageiro ficaram feridos no acidente
Motorista e passageiro ficaram feridos no acidente Crédito: Internauta
Uma cena inusitada chamou a atenção de quem passou, na noite deste domingo (12), pela Avenida Monte Castelo, no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A motorista de um carro perdeu o controle da direção e tombou, caindo em uma praça que fica abaixo do nível da via.
O acidente foi próximo a um ponto de ônibus da avenida, que é de mão única. Segundo a Polícia Militar, o carro bateu em um poste e depois caiu de lado, quebrando ainda a proteção lateral da praça. A motorista e o carona ficaram feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros.

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