Motorista perde controle da direção e tomba em praça de Cachoeiro

Uma cena inusitada chamou a atenção de quem passou, na noite deste domingo (12), pela Avenida Monte Castelo, no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A motorista de um carro perdeu o controle da direção e tombou, caindo em uma praça que fica abaixo do nível da via.
O acidente foi próximo a um ponto de ônibus da avenida, que é de mão única. Segundo a Polícia Militar, o carro bateu em um poste e depois caiu de lado, quebrando ainda a proteção lateral da praça. A motorista e o carona ficaram feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros.