Motorista morre em acidente com carreta na BR 101, em Itapemirim

Um motorista morreu após sair da pista com a carreta que dirigia no quilômetro 410 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Estado, na madrugada desta sexta-feira (8).

O motorista da carreta morreu no local do acidente. De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, foram acionados recursos da própria concessionária para o atendimento da ocorrência, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e perícia.