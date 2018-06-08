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Sul do ES

Motorista morre em acidente com carreta na BR 101, em Itapemirim

A carreta que o motorista dirigia saiu da pista no quilômetro 410 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Estado, na madrugada desta sexta-feira (8)

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 15:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 15:24
Um motorista morreu após sair da pista com a carreta que dirigia no quilômetro 410 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Estado, na madrugada desta sexta-feira (8).
O motorista da carreta morreu no local do acidente. De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, foram acionados recursos da própria concessionária para o atendimento da ocorrência, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e perícia.
No momento, não há interdição de pista no local. Ainda não há informações sobre a identificação da vítima

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