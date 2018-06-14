Motorista morre após acidente com caminhão em Castelo Crédito: Foto internauta

Um motorista de caminhão, de 39 anos, morreu após um acidente na madrugada desta quinta-feira (14) na Rodovia Pedro Cola, em Castelo, no Sul do Estado. Juliano Rodrigues morreu preso às ferragens da cabine, que ficou totalmente destruída. A carga de cimento ficou espalhada na pista.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 4h50. As causas ainda não foram esclarecidas, pois não há testemunhas, mas o caminhão carregado com cimento capotou em uma curva.

Como o cimento ficou espalhado na pista, o transito no local segue no sistema Pare e Siga. Máquinas estão retirando o cimento da pista e a previsão é de que o transito seja totalmente liberado nas próximas horas.

O corpo de Juliano foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

OUTRO ACIDENTE

Um motociclista ficou ferido após ser atropelado por um trator na noite desta quarta-feira (13) no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.