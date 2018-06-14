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Sul do ES

Motorista morre após acidente com caminhão em Castelo

Juliano Rodrigues, 39 anos morreu preso às ferragens da cabine, que ficou totalmente destruída

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 14:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 14:17
Motorista morre após acidente com caminhão em Castelo Crédito: Foto internauta
Um motorista de caminhão, de 39 anos, morreu após um acidente na madrugada desta quinta-feira (14) na Rodovia Pedro Cola, em Castelo, no Sul do Estado. Juliano Rodrigues morreu preso às ferragens da cabine, que ficou totalmente destruída. A carga de cimento ficou espalhada na pista.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 4h50. As causas ainda não foram esclarecidas, pois não há testemunhas, mas o caminhão carregado com cimento capotou em uma curva.
Como o cimento ficou espalhado na pista, o transito no local segue no sistema Pare e Siga. Máquinas estão retirando o cimento da pista e a previsão é de que o transito seja totalmente liberado nas próximas horas.
O corpo de Juliano foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
OUTRO ACIDENTE
Um motociclista ficou ferido após ser atropelado por um trator na noite desta quarta-feira (13) no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 19h40. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia. O motorista do trator não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro.

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