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Estrago

Motorista fica ferido após engavetamento de veículos em Cachoeiro

Acidente ocorreu após um caminhão ficar sem freio

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 14:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 14:48
Pelo menos uma pessoa ficou ferida após um engavetamento entre quatro veículos na manhã desta sexta-feira (14), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O acidente ocorreu após um caminhão ficar sem freio.
Os veículos seguiam na Avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro Caiçara, sentido Aeroporto por volta das 8h40. Testemunhas contaram que o motorista do caminhão teria batido no Fiat Strada, que por sua vez bateu no carros que estavam à frente, um Honda Fit e uma caminhonete.
O motorista da Strada foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para um hospital particular. Ele deu entrada no Pronto Socorro. O tráfego de veículos ficou em meia pista, mas já foi normalizado.

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