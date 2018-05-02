Motorista fica ferido após caminhão tombar em Rio Novo do Sul

Um motorista ficou ferido após um caminhão tombar na localidade de Princesa, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, na manhã desta quarta-feira (02). Ele estava sozinho no veículo.

Testemunhas contaram que o veículo seguia sentido Vargem Alta - Rio Novo, por volta das 8h, quando tombou ao passar pela localidade de Princesa. O motorista, que é de Venda Nova do Imigrante, foi socorrido por uma ambulância e levado para o Hospital de Vargem Alta. A cabine do caminhão ficou destruída e a carga de silo (alimento para bois) ficou toda espalhada em uma das pistas.