Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Motorista fica ferido após caminhão tombar em Rio Novo do Sul

O acidente aconteceu na altura da localidade de Princesa, sentido Vargem Alta - Rio Novo

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 12:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 12:38
Motorista fica ferido após caminhão tombar em Rio Novo do Sul Crédito: Internauta -Marlene Quintino
Um motorista ficou ferido após um caminhão tombar na localidade de Princesa, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, na manhã desta quarta-feira (02). Ele estava sozinho no veículo.
Testemunhas contaram que o veículo seguia sentido Vargem Alta - Rio Novo, por volta das 8h, quando tombou ao passar pela localidade de Princesa. O motorista, que é de Venda Nova do Imigrante, foi socorrido por uma ambulância e levado para o Hospital de Vargem Alta. A cabine do caminhão ficou destruída e a carga de silo (alimento para bois) ficou toda espalhada em uma das pistas.
As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sirene de polícia
Mulher desmaia após homem agredi-la com barra de ferro em Rio Bananal
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
IA já reduz emprego e renda de jovens brasileiros, diz estudo
Carro da PF fazendo escolta da prisão do Daniel Vocaro
Exército credenciou Master para empréstimos consignados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados