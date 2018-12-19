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Acidente

Motorista fica ferido após caminhão tombar em Castelo

A empresa contratou seguranças para ficar no local e evitar que a carga de latas de leite em pó fossem saqueadas

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 16:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 16:09
Motorista fica ferido após caminhão tombar em Castelo Crédito: Internauta Gazeta Online
Um motorista de 29 anos ficou ferido após o caminhão conduzido por ele tombar na noite desta terça-feira (18) em Castelo, no Sul do Estado. O veículo transportava latas de leite em pó e, para que a carga não fosse saqueada, a empresa responsável contratou um segurança para monitorar o produto durante a noite.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 20h na Rodovia Pedro Cola, em um local conhecido como Curva da Mangueira. O veículo caiu no acostamento e as latas de leite ficaram caídas na pista de rolamento. O tráfego de veículos não foi prejudicado.
Muitas pessoas se reuniram no local e uma viatura permaneceu para evitar que a carga fosse saqueada. A transportadora, sediada em Goiás, contratou um segurança para passar a noite no local. O motorista teve ferimentos leves. Ele foi encaminhado para a Santa Casa, onde foi medicado e liberado.

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