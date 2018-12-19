Motorista fica ferido após caminhão tombar em Castelo

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 20h na Rodovia Pedro Cola, em um local conhecido como Curva da Mangueira. O veículo caiu no acostamento e as latas de leite ficaram caídas na pista de rolamento. O tráfego de veículos não foi prejudicado.

Muitas pessoas se reuniram no local e uma viatura permaneceu para evitar que a carga fosse saqueada. A transportadora, sediada em Goiás, contratou um segurança para passar a noite no local. O motorista teve ferimentos leves. Ele foi encaminhado para a Santa Casa, onde foi medicado e liberado.