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Acidente

Motorista e cão saem ilesos de capotamento em Cachoeiro

Motorista perdeu o controle após uma curva na ES 482 e capotou

Publicado em 20 de Março de 2018 às 19:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 19:49
O acidente aconteceu na cidade de Cachoeiro de Itapemirim na tarde desta terça-feira (20) Crédito: Ludmila Smarzaro/Arquivo
Uma motorista perdeu o controle do carro, bateu na lateral da pista e capotou na tarde desta terça-feira (20) na ES 482, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ela e um cachorro, que estava no carro, saíram do acidente ilesos.
A vítima, que seguia sentido Cachoeiro, bateu após fazer uma curva na rodovia, que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Alegre. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já havia sido socorrida por motoristas que passaram no momento. Ela sofreu apenas escoriações. Apesar disso, foi encaminhada ao hospital do município.
O animal, que estava em uma caixa de transporte, também não se feriu e foi levado para o quartel da polícia até alta médica da vítima.
 

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