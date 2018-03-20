Motorista e cão saem ilesos de capotamento em Cachoeiro

Uma motorista perdeu o controle do carro, bateu na lateral da pista e capotou na tarde desta terça-feira (20) na ES 482, em, no Sul do Estado. Ela e um cachorro, que estava no carro, saíram do acidente ilesos.

A vítima, que seguia sentido Cachoeiro, bateu após fazer uma curva na rodovia, que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Alegre. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já havia sido socorrida por motoristas que passaram no momento. Ela sofreu apenas escoriações. Apesar disso, foi encaminhada ao hospital do município.