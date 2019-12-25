  • Motorista bate em poste na BR 482 no ES a caminho de festa de Natal
Cachoeiro de Itapemirim

Motorista bate em poste na BR 482 no ES a caminho de festa de Natal

A batida destruiu a frente do veículo, mas nenhum dos quatro ocupantes ficou gravemente ferido
Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Dezembro de 2019 às 19:03

Batida aconteceu próximo a Fazenda Cafundó, interior de Cachoeiro Crédito: Cleyton Barbosa
Um motorista perdeu o controle do carro na BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e acabou batendo em um poste na noite desta terça-feira (24). A colisão destruiu a frente do veículo, mas os quatro ocupantes sofreram apenas escoriações leves.
Batida aconteceu na noite desta terça-feira (24) Crédito: Cleyton Barbosa
acidente aconteceu por volta das 17h20, próximo à Fazenda Cafundó, no interior do município. Cleyton Barbosa, que conduzia o veículo, um Chevrolet Celta, contou que seguia para Monte Alegre, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, com um amigo e dois adolescentes de 16 anos.
Ele ia para a casa de familiares onde comemoraria o Natal. Passei em um buraco muito grande, perdi o controle e não consegui voltar para a pista. Acabei batendo no poste, contou.

Cleyton afirmou ainda que os ocupantes sofrerem apenas escoriações e não precisaram ir ao hospital. Os danos, segundo ele, foram só materiais e o prejuízo será de mais de R$ 7 mil.
Após a batida, o veículo foi retirado do local e os ocupantes retornaram a Cachoeiro de Itapemirim com apoio de familiares. 

