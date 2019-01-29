Motofretistas discutem regularização da categoria em Cachoeiro

Motofretista Crédito: Reprodução - Tv Gazeta Sul

O plenário da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, ficou cheio nesta segunda-feira (28). Aproximadamente 60 motofretistas participaram de uma Audiência Pública com representantes do Legislativo e Executivo cachoeirenses para discutir problemas da categoria.

A categoria reclama que desde julho de 2018 estão com dificuldades para conseguir colocar a placa vermelha em suas motocicletas. Para conseguir é preciso adotar medidas de segurança, definidas pela resolução 356 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O baú tem que ter faixa refletiva e largura máxima de 60 centímetros e altura de 70 centímetros; ainda deve ter proteção de pernas, conhecido como mata cachorro; antena corta linha de pipa; usar colete e capacete com faixas refletivas e fazer um curso de trinta horas.

O motofretista Gabriel Hamann pede melhores condições de trabalho. “A gente veio aqui pedir mais prazo, condições melhores de fazer os cursos, condições melhores para se enquadrar e que a lei seja feita conforme a Federal. Eles colocaram aqui (lei municipal) que não pode carregar pessoas particulares fora do horário de serviço. Quando você encerrou o seu serviço, tirou o seu baú, você quer se divertir, quer dar um passeio com a família. Então você tem que ter condições de ter esse veículo para poder passear com ele também e não exclusivamente para o trabalho”, disse.

Por causa de todos esses problemas, a Câmara Municipal propôs a audiência pública com o objetivo de discutir melhorias nas condições de trabalho da categoria. O vereador Delandi Macedo contou que foram definidos dois encaminhamentos.

“Uma foi criar uma comissão para que a gente possa ir até o Governo do Estado, junto ao Detran, para que nós possamos discutir a questão das taxas que são altíssimas e que inviabiliza a regulamentação deles junto a Detran, e também que haja o parcelamento dessa taxa para que facilite, considerando a dificuldade que eles estão enfrentando. Uma outra é uma comissão para a gente tratar da alteração da lei municipal, que na nossa concepção precisa ser alterada para que nós possamos modificar a realidade de Cachoeiro”, explicou.

Representantes de três secretarias da prefeitura também estiveram na reunião, com três secretários. E acordaram que o prazo para os motofretistas se regularizarem termina em maio deste ano. “Agora nós vamos lutar para conseguir alguns benefícios, como exemplo não ter que pagar o curso facilitar nosso pagamento ao Detran”, disse o motofretista Paulo Vitor.