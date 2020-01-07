Motociclista tem braço amputado em acidente no Sul do ES

Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira

Um motociclista teve o braço decepado em um acidente na ES 489, conhecida como Rodovia Ricardo Barbieri, que liga Atílio Vivácqua ao município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo , na manhã desta segunda-feira (6). A colisão aconteceu entre a moto e um veículo de passeio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que fez o socorro das vítimas, o motociclista teve o braço amputado no momento do acidente e foi levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece internado.

Já o condutor do veículo foi levado para o Hospital Municipal de Atílio Vivácqua. De acordo com a Polícia Militar, ele não tem carteira de habilitação, portanto, não possui autorização para dirigir.