Motociclista tem braço amputado em acidente no Sul do ES

Um motociclista teve o braço decepado em um acidente na ES 489, conhecida como Rodovia Ricardo Barbieri, que liga Atílio Vivácqua ao município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (6). A colisão aconteceu entre a moto e um veículo de passeio.
Segundo o Corpo de Bombeiros, que fez o socorro das vítimas, o motociclista teve o braço amputado no momento do acidente e foi levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece internado.
Já o condutor do veículo foi levado para o Hospital Municipal de Atílio Vivácqua. De acordo com a Polícia Militar, ele não tem carteira de habilitação, portanto, não possui autorização para dirigir.
Um amigo do motociclista contou à PM que ele havia saído da casa do pai, em Atílio Vivácqua, e seguia sentido Cachoeiro quando o carro invadiu a contramão e atingiu sua moto.