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Atílio Vivácqua

Motociclista tem braço amputado em acidente no Sul do ES

Segundo a Polícia Militar, o condutor do outro veículo envolvido no acidente não tem carteira de motorista. Acidente aconteceu na ES 489, conhecida como Rodovia Ricardo Barbieri

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 09:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 09:04
Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
Um motociclista teve o braço decepado em um acidente na ES 489, conhecida como Rodovia Ricardo Barbieri, que liga Atílio Vivácqua ao município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (6). A colisão aconteceu entre a moto e um veículo de passeio.
Segundo o Corpo de Bombeiros, que fez o socorro das vítimas, o motociclista teve o braço amputado no momento do acidente e foi levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece internado.
Já o condutor do veículo foi levado para o Hospital Municipal de Atílio Vivácqua. De acordo com a Polícia Militar, ele não tem carteira de habilitação, portanto, não possui autorização para dirigir.
Um amigo do motociclista contou à PM que ele havia saído da casa do pai, em Atílio Vivácqua, e seguia sentido Cachoeiro quando o carro invadiu a contramão e atingiu sua moto.

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