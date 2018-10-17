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Tragédia

Motociclista morto em acidente na BR 101 vestia capa de chuva

Jorge Luiz Vieira, de 60 anos, estava parado às margens da rodovia, quando foi atingido por um caminhão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 22:46

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 22:46

Motociclista morreu na BR 101, em Mimoso do Sul Crédito: Redes sociais
O motociclista Jorge Luiz Vieira, de 60 anos, que morreu na tarde desta terça-feira (16), no quilômetro 447,7 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado, estava parado às margens da rodovia, colocando uma capa de chuva para seguir viagem quando foi atingido por uma das carretas envolvidas no acidente.
especial De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 12 horas. A vítima estava em uma Honda Bros, quando uma carreta, que seguia no sentido Rio de Janeiro x Vitória, bateu na lateral de outra carreta, que estava vindo no sentido contrário.
O veículo que seguia sentido Rio, perdeu o controle e acabou batendo na moto. A carreta foi parar em um matagal. O motorista quebrou o braço e foi levado por ambulância da concessionária da via, a Eco101, para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
A concessionária informou que o trecho foi totalmente interditado para trabalho da perícia e às 15h10 o trânsito foi liberado.

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