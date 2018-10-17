Motociclista morto em acidente na BR 101 vestia capa de chuva

O motociclista Jorge Luiz Vieira, de 60 anos, que morreu na tarde desta terça-feira (16), no quilômetro 447,7 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado, estava parado às margens da rodovia, colocando uma capa de chuva para seguir viagem quando foi atingido por uma das carretas envolvidas no acidente.
De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 12 horas. A vítima estava em uma Honda Bros, quando uma carreta, que seguia no sentido Rio de Janeiro x Vitória, bateu na lateral de outra carreta, que estava vindo no sentido contrário.
O veículo que seguia sentido Rio, perdeu o controle e acabou batendo na moto. A carreta foi parar em um matagal. O motorista quebrou o braço e foi levado por ambulância da concessionária da via, a Eco101, para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
A concessionária informou que o trecho foi totalmente interditado para trabalho da perícia e às 15h10 o trânsito foi liberado.