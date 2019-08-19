Motociclista morre em acidente na ES 166 entre Castelo e Venda Nova

Um homem de 29 anos morreu após um acidente, por volta das 10h da manhã desta segunda-feira (19), na ES 166, conhecida como Rodovia Pedro Cola, entre os municípios de Castelo e Venda Nova do Imigrante.
Paulo Henrique Guidinele é lavrador e estava em uma motocicleta quando teria batido em uma camionete, próximo a um antigo parque aquático desativado, enquanto estava indo para Conceição do Castelo, onde morava.
O motociclista morreu no local, onde familiares aguardavam a chegada da perícia, que aconteceu por volta das 12h. A polícia não confirmou a causa do acidente.