Motociclista morre em acidente na BR 101

Um motociclista 19 anos morreu na tarde deste domingo (15) após perder o controle e bater na grade de proteção da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Leandro Bernardo de Souza não resistiu ao forte impacto e morreu no local.

Segundo informações de populares, Leandro Bernardo de Souza seguia do distrito de São José das Torres. Chovia no momento e ele acabou perdendo o controle da motocicleta ao fazer uma curva. O motociclista se chocou contra a barra de proteção às margens da rodovia. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.