Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Motociclista morre em acidente na BR 101

Jovem de 19 anos perdeu o controle da motocicleta e bateu na grade de proteção às margens da rovovia

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 18:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 18:15
Um motociclista 19 anos morreu na tarde deste domingo (15) após perder o controle e bater na grade de proteção da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Leandro Bernardo de Souza não resistiu ao forte impacto e morreu no local.
Motociclista morreu no local, na BR 101 Crédito: Internauta
Segundo informações de populares, Leandro Bernardo de Souza seguia do distrito de São José das Torres. Chovia no momento e ele acabou perdendo o controle da motocicleta ao fazer uma curva. O motociclista se chocou contra a barra de proteção às margens da rodovia. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)
Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados