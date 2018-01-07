Motociclista morre atropelado em Apiacá

Corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Arquivo - GZ

Um motociclista de 58 anos morreu após ser atropelado por um veículo na madrugada deste domingo (07) na Rodovia ES 297, em Apiacá, no Sul do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 5h próximo à entrada da Usina São Miguel. Ricardo Nunes de Moraes, 58 anos, pilotava uma motocicleta quando foi atingido por um veículo Volkswagen Jetta.

Ainda no local do acidente, a PM recebeu a informação de que o motorista estaria ferido em um hospital da região, mas ele não foi localizado. O proprietário do veículo foi identificado após buscas no sistema, mas ainda não se sabe se era ele que estava conduzindo o carro.

O corpo de Ricardo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência foi registrada na delegacia de plantão de Alegre, mas o motorista não foi encontrado até o momento. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Apiacá. Após ser identificado, o motorista poderá responder por homicídio culposo.