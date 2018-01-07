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Sul do ES

Motociclista morre atropelado em Apiacá

O motorista do veículo que atingiu Ricardo Nunes de Moraes, 58 anos, não foi localizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2018 às 20:26

Publicado em 07 de Janeiro de 2018 às 20:26

Corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Arquivo - GZ
Um motociclista de 58 anos morreu após ser atropelado por um veículo na madrugada deste domingo (07) na Rodovia ES 297, em Apiacá, no Sul do Estado. 
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 5h próximo à entrada da Usina São Miguel. Ricardo Nunes de Moraes, 58 anos, pilotava uma motocicleta quando foi atingido por um veículo Volkswagen Jetta. 
Ainda no local do acidente, a PM recebeu a informação de que o motorista estaria ferido em um hospital da região, mas ele não foi localizado. O proprietário do veículo foi identificado após buscas no sistema, mas ainda não se sabe se era ele que estava conduzindo o carro.
O corpo de Ricardo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência foi registrada na delegacia de plantão de Alegre, mas o motorista não foi encontrado até o momento. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Apiacá. Após ser identificado, o motorista poderá responder por homicídio culposo.
 

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