Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BR 101

Motociclista morre após batida entre moto e caminhão em Mimoso

O impacto da batida foi tão forte que a motocicleta pegou fogo e ficou totalmente destruída

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 14:49
Um motociclista, ainda não identificado, morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na manhã desta sexta-feira (06) no km 446 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Ele morreu na hora.
A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e está a caminho do local do acidente. O empresário Orlando Nicolato, 43 anos, tem um restaurante próximo ao local do acidente. O motociclista seguia sentido norte e foi fazer uma conversão para entrar na localidade de Santa Rosa, mas acabou batendo de frente com um caminhão que seguia sentido Rio de Janeiro, contou.
O motociclista foi lançado a alguns metros e morreu no local do acidente. O impacto da batida foi tão forte que a motocicleta pegou fogo e ficou totalmente destruída. Equipes da Eco 101, concessionária que administra a Rodovia também estão no local.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Imposto de Renda é exigido para todo contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados