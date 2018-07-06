Motociclista morre após batida entre moto e caminhão em Mimoso

Um motociclista, ainda não identificado, morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na manhã desta sexta-feira (06) no km 446 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Ele morreu na hora.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e está a caminho do local do acidente. O empresário Orlando Nicolato, 43 anos, tem um restaurante próximo ao local do acidente. O motociclista seguia sentido norte e foi fazer uma conversão para entrar na localidade de Santa Rosa, mas acabou batendo de frente com um caminhão que seguia sentido Rio de Janeiro, contou.

O motociclista foi lançado a alguns metros e morreu no local do acidente. O impacto da batida foi tão forte que a motocicleta pegou fogo e ficou totalmente destruída. Equipes da Eco 101, concessionária que administra a Rodovia também estão no local.