Motociclista morre ao colidir contra caminhão em Afonso Cláudio

Um motociclista de 42 anos morreu após bater na traseira de um caminhão na ES 165, na altura da localidade de Fazenda Guandu, em Afonso Cláudio, Região Serrana do Estado. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (29).
De acordo com a Polícia Militar, o motociclista identificado como Paulo Macete seguia sentido BR 262 e, ao chegar em uma serra, teria batido na traseira do caminhão. Com o impacto da batida, Paulo morreu na hora e o capacete foi parar às margens da rodovia.
Uma equipe da PM esteve no local do acidente. O corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.