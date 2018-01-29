Estradas

Motociclista morre ao colidir contra caminhão em Afonso Cláudio

O motociclista identificado como Paulo Macete seguia sentido BR 262 e, ao chegar em uma serra, teria batido na traseira do caminhão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 18:09

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 18:09

Motociclista morre após bater na traseira de caminhão em Afonso Cláudio
Um motociclista de 42 anos morreu após bater na traseira de um caminhão na ES 165, na altura da localidade de Fazenda Guandu, em Afonso Cláudio, Região Serrana do Estado. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (29).
De acordo com a Polícia Militar, o motociclista identificado como Paulo Macete seguia sentido BR 262 e, ao chegar em uma serra, teria batido na traseira do caminhão. Com o impacto da batida, Paulo morreu na hora e o capacete foi parar às margens da rodovia.
Uma equipe da PM esteve no local do acidente. O corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde mental: saiba o que fazer todos os dias para viver melhor
Imagem de destaque
Estado de origem do termo 'Chicleteiro', ES recebe corrida com Bell Marques
Conheça lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
5 lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha

