Motociclista fica gravemente ferido em acidente em Atílio Vivácqua

Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir contra um carro em Atílio Vivácqua, na região Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (27). Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 14h, na Rodovia do Contorno.
O motociclista foi socorrido e encaminhado para um hospital da região, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A unidade não informou o quadro do paciente. O motorista do veículo não ficou ferido.