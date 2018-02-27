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Estradas

Motociclista fica gravemente ferido em acidente em Atílio Vivácqua

Colisão contra carro ocorreu na Rodovia do Contorno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 18:20

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 18:20

Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir contra um carro em Atílio Vivácqua, na região Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (27). Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 14h, na Rodovia do Contorno.
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O motociclista foi socorrido e encaminhado para um hospital da região, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A unidade não informou o quadro do paciente. O motorista do veículo não ficou ferido.

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