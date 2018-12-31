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Violência no Trânsito

Motociclista fica ferido após bater de frente com ônibus em Cachoeiro

Ele foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2018 às 20:32

Publicado em 31 de Dezembro de 2018 às 20:32

O impacto da batida foi tão forte que a motocicleta ficou agarrada na lataria do ônibus Crédito: Internauta Gazeta Online
Um motociclista de 40 anos ficou gravemente ferido após o veículo em que estava bater de frente com um ônibus, na tarde desta segunda-feira (31), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. As causas do acidente ainda serão apuradas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta das 15h50, no bairro Monte Cristo. O impacto da batida foi tão forte que a motocicleta ficou agarrada na lataria do ônibus. O motociclista foi levado para a Santa casa de Misericórdia onde permanece internado no Pronto Socorro.
Nossa equipe de reportagem entrou em contato com o motorista do ônibus por telefone, mas ele preferiu não dar declarações em relação ao acidente. A Polícia Civil vai investigar o caso.

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