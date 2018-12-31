Motociclista fica ferido após bater de frente com ônibus em Cachoeiro

O impacto da batida foi tão forte que a motocicleta ficou agarrada na lataria do ônibus Crédito: Internauta Gazeta Online

Um motociclista de 40 anos ficou gravemente ferido após o veículo em que estava bater de frente com um ônibus, na tarde desta segunda-feira (31), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. As causas do acidente ainda serão apuradas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta das 15h50, no bairro Monte Cristo. O impacto da batida foi tão forte que a motocicleta ficou agarrada na lataria do ônibus. O motociclista foi levado para a Santa casa de Misericórdia onde permanece internado no Pronto Socorro.