Motociclista fica ferido ao bater em grade de igreja em Cachoeiro

As vítimas estão internadas na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes

Um motociclista ficou ferido após um acidente na madrugada desta terça-feira (20), no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 0h. O condutor passava pela Rodovia Jones dos Santos Neves e, na altura da Igreja Nossa Senhora da Consolação, bateu contra a grade do templo.

O condutor ficou desacordado e sem fraturas aparentes, segundo a equipe de resgate. Ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O nome e o estado de saúde da vítima não foram divulgados.