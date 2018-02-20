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Sul do ES

Motociclista fica ferido ao bater em grade de igreja em Cachoeiro

O condutor passava pela Rodovia Jones dos Santos Neves e, na altura da Igreja Nossa Senhora da Consolação, bateu contra a grade do templo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 12:44

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 12:44

As vítimas estão internadas na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes
Um motociclista ficou ferido após um acidente na madrugada desta terça-feira (20), no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 0h. O condutor passava pela Rodovia Jones dos Santos Neves e, na altura da Igreja Nossa Senhora da Consolação, bateu contra a grade do templo.
O condutor ficou desacordado e sem fraturas aparentes, segundo a equipe de resgate. Ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O nome e o estado de saúde da vítima não foram divulgados.
As causas do acidentes serão apuradas pela Polícia Civil.

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