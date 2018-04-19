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Motociclista bate contra árvore em rodovia de Castelo

A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 19:11
Um homem ficou ferido após se envolver em um acidente na tarde desta quinta-feira (19) na Rodovia Pedro Cola, em Castelo, Sul do Estado. A estrada liga o município a Venda Nova do Imigrante.
As primeiras informações da Polícia Militar são de que o motociclista seguia pela rodovia por volta das 14h, quando perdeu o controle do veículo e bateu contra um árvores e uma cerca. Com o impacto, a vítima foi lançada às margens da rodovia. 
A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas o motociclista já havia sido socorrido por uma ambulância e levado para a Santa Casa Castelense, onde permanece internado. A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.
 

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