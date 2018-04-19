Motociclista bate contra árvore em rodovia de Castelo

Um homem ficou ferido após se envolver em um acidente na tarde desta quinta-feira (19) na Rodovia Pedro Cola, em Castelo, Sul do Estado. A estrada liga o município a Venda Nova do Imigrante.

As primeiras informações da Polícia Militar são de que o motociclista seguia pela rodovia por volta das 14h, quando perdeu o controle do veículo e bateu contra um árvores e uma cerca. Com o impacto, a vítima foi lançada às margens da rodovia.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas o motociclista já havia sido socorrido por uma ambulância e levado para a Santa Casa Castelense, onde permanece internado. A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.