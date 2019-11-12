Morte de menina de três anos é investigada em Itapemirim

A morte de uma menina de três anos é investigada pela Polícia Civil de Itapemirim, no Litoral Sul do Estado. A menina morreu em casa na madrugada desta segunda-feira (11) após a mãe perceber que a criança não respirava. A família buscou a polícia pois acredita que a menina morreu após receber medicação em um pronto-socorro da região e ser liberada.
Segundo o delegado de plantão Vladson Bezerra, o pai da criança procurou a polícia para contar o caso. Ele relatou que a mãe da menina a levou a um pronto-socorro após a menina passar mal durante o domingo de manhã. A menina teria tomado uma injeção, o que teria deixado a criança sonolenta. Às 5h da madrugada, em casa, a mãe fez contato com o pai, que mora em Marataízes, para pedir ajuda, pois a menina não estava respirando, contou o delegado.
O pai, segundo o delegado, acredita que a menina tenha sofrido um choque anafilático por conta da medicação. O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito em Vitória para atestar a causa da morte. O médico atendeu a criança não foi ouvido ainda. O prontuário médico será pedido para ajudar na investigação.