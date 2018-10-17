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Polícia

Morte de criança é investigada pela polícia em Cachoeiro

Criança de 9 anos foi encontrada morta dentro do banheiro onde morava com a mãe o padrasto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 22:08

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 22:08

Criança foi levada para o UPA do bairro Marbrasa, em Cachoeiro Crédito: Mônica Camolesi/ TV Gazeta Sul
A morte de um menino de nove anos é investigada pela Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A criança foi encontrada sem vida dentro do banheiro de um conjunto habitacional. O padrasto e a mãe chegaram a levar o menino, mesmo sem vida, para uma unidade de pronto atendimento. Os dois foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. 
A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo a conselheira tutelar da Regional I, Elisabeth Oliveira, ainda não é possível afirmar o que aconteceu com a criança. Chegou a denúncia de que uma criança chegou a óbito no Upa. O delegado ainda apura os fatos e estamos acompanhando o caso, contou a servidora.
Investigadores e o delegado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas, foram até o apartamento da família para perícia. O corpo da criança foi encaminhada ao Serviço Médico Legal e o laudo da causa da morte ainda não foi divulgado. 

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