Morte de criança é investigada pela polícia em Cachoeiro

Criança foi levada para o UPA do bairro Marbrasa, em Cachoeiro Crédito: Mônica Camolesi/ TV Gazeta Sul

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A criança foi encontrada sem vida dentro do banheiro de um conjunto habitacional. O padrasto e a mãe chegaram a levar o menino, mesmo sem vida, para uma unidade de pronto atendimento. Os dois foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. A morte de um menino de nove anos é investigada pela Polícia Civil em, no Sul do Estado. A criança foi encontrada sem vida dentro do banheiro de um conjunto habitacional. O padrasto e a mãe chegaram a levar o menino, mesmo sem vida, para uma unidade de pronto atendimento. Os dois foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos.

A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a conselheira tutelar da Regional I, Elisabeth Oliveira, ainda não é possível afirmar o que aconteceu com a criança. Chegou a denúncia de que uma criança chegou a óbito no Upa. O delegado ainda apura os fatos e estamos acompanhando o caso, contou a servidora.