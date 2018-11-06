Morre motorista que caiu de carro em ponte de Alegre

Carro cai de ponte em Muniz Freire e vitimas são resgatadas com vida Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Uma mulher de 49 anos que foi resgatada após cair de carro em um rio no interior de Alegre, região do Caparaó, não resistiu e morreu após dar entrada no pronto socorro municipal. Além da vítima Mônica Lima da Silva, que dirigia o veículo, estavam a filha dela, uma criança de sete anos, e com a sogra, uma idosa de 64 anos.

Segundo a Polícia Militar , a batida aconteceu por volta das 10h50, na Ponte Santa Fé, ES 181, sentido a Muniz Freire. Os ocupantes estavam em um Cross Fox, que caiu de uma ponte e ficou submerso.

Os militares informaram que Mônica Lima da Silva, 49 anos, foi socorrida em estado mais grave, ainda com pulso, porém não resistiu. As demais vítimas, a idosa de 64 anos e uma criança de 7 anos, que não tiveram o nome revelado, estão em observação no pronto socorro.

A causa do acidente ainda é investigada. Um morador da região contou para a PM que conseguiu tirar a menina e a colocou na pilastra da ponte. Depois voltou e, com a ajuda de um canivete, cortou o cinto de segurança da motorista. Populares usaram uma corda para auxiliar no resgate.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas, ao chegar ao local, as vítimas já tinham sido socorridas.

Luto

Na rua onde mora a família da vítima, no centro de Ibatiba, o clima é de luto segundo Roseane Moreno, prima da idosa de 64 anos, Arlete Carvalho. "Arlete é sogra de Mônica. Elas eram muito unidas, moravam próximo também no mesmo prédio", conta a prima.