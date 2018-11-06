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Acidente

Morre motorista que caiu de carro em ponte de Alegre

Mônica Lima da Silva, 49 anos, chegou a ser socorrida com vida por um morador que viu o acidente; uma criança e uma idosa estão feridas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 18:25

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 18:25

Carro cai de ponte em Muniz Freire e vitimas são resgatadas com vida Crédito: Divulgação - Polícia Militar
Uma mulher de 49 anos que foi resgatada após cair de carro em um rio no interior de Alegre, região do Caparaó, não resistiu e morreu após dar entrada no pronto socorro municipal. Além da vítima Mônica Lima da Silva, que dirigia o veículo, estavam a filha dela, uma criança de sete anos, e com a sogra, uma idosa de 64 anos.
Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 10h50, na Ponte Santa Fé, ES 181, sentido a Muniz Freire. Os ocupantes estavam em um Cross Fox, que caiu de uma ponte e ficou submerso.
> Morador vê carro cair de ponte, pula na água e resgata vítimas no ES
Os militares informaram que Mônica Lima da Silva, 49 anos, foi socorrida em estado mais grave, ainda com pulso, porém não resistiu. As demais vítimas, a idosa de 64 anos e uma criança de 7 anos, que não tiveram o nome revelado, estão em observação no pronto socorro.
A causa do acidente ainda é investigada. Um morador da região contou para a PM que conseguiu tirar a menina e a colocou na pilastra da ponte. Depois voltou e, com a ajuda de um canivete, cortou o cinto de segurança da motorista. Populares usaram uma corda para auxiliar no resgate.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas, ao chegar ao local, as vítimas já tinham sido socorridas.
Luto
Na rua onde mora a família da vítima, no centro de Ibatiba, o clima é de luto segundo Roseane Moreno, prima da idosa de 64 anos, Arlete Carvalho. "Arlete é sogra de Mônica. Elas eram muito unidas, moravam próximo também no mesmo prédio", conta a prima. 
Ela ainda relata que Mônica era uma motorista experiente. "Estava acostumada a dirigir, viajar com a filhinha e a sogra. O marido é caminhoneiro. Eu fiquei sabendo do acidente no grupo da família e ainda não temos informações do velório", relata Roseana.

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