Morre Dom Célio de Oliveira Goulart, ex-bispo de Cachoeiro

Em setembro, fotógrafo cachoeirense André Fachetti convidou Bispo para participar do Projeto Perfeitamente Normal, que expõe retratos de pessoas que lutam contra o câncer Crédito: Projeto Perfeitamente Normal | André Fachetti

Morreu na madrugada desta sexta-feira (19) Dom Célio de Oliveira Goulart. Ele era bispo de São João del Rei (MG), mas atuou por muitos anos na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo. Dom Célio foi bispo da cidade capixaba entre os anos de 2003 e 2010, e lutava contra um câncer desde dezembro de 2016. Ele faleceu por volta das 2 horas da madrugada, na Santa Casa de Misericórdia de São João del-Rei.

Em nota, a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim lamentou a morte de Dom Célio. Na cidade onde atuou desde 2003, amigos receberam a notícia com pesar.

Pode-se dizer que a presença de Dom Célio, com seu jeito acolhedor e amigo, aproximando de si não só os Presbíteros, mas todos que o procuravam, reforça a unidade e o compromisso de todos na transformação da humanidade e na construção de um mundo mais justo e fraterno Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

O padre Valdece Shuenck, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Itapemirim, ressaltou a simplicidade do Bispo. "Dom Célio era um Bispo do povo, sempre muito próximo das pessoas. Tinha esta facilidade de participar, dialogar com todos", relembrou.

O fotógrafo André Fachetti, que desenvolve projeto Perfeitamente Normal, com retratos de pacientes em tratamento de câncer, divulgou as imagens que produziu com o Bispo, em setembro do ano passado. Para ele, a participação e o compartilhamento da imagem foram uma forma de homenagear Dom Célio.

Quando soube que visitaria Cachoeiro, pedi a amigos em comum que nos colocassem em contato. Ao falarmos e entender o projeto, Dom Célio aceitou imediatamente participar da sessão de fotos para o Perfeitamente Normal: ele vinha de uma recuperação impressionante após um acometimento grave de câncer. O resultado que fica para mim é de que se fez pastor em todas os instantes até no momento de dor, transmitir sua mensagem, comentou o fotógrafo.

VELÓRIO

O velório será na Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em São João Del Rei (MG). Neste sábado (20), às 10 horas, nesta mesma Igreja, a celebração da Missa de Corpo Presente, presidida pelo Arcebispo Metropolitano e concelebrada pelo clero diocesano de São João del-Rei e demais bispos e padres presentes. Após esta Missa, o corpo seguirá para a cidade de Itaúna, onde será velado na Igreja Matriz de SantAna, também em MG.

O sepultamento será no domingo (21), após a Missa na Matriz, às 10 horas. Conforme o desejo de seus familiares, será sepultado em Itaúna, no jazigo da família, junto de seus pais.

DOM CÉLIO