São José do Calçado

Morre 'Boca', vereador eleito oito vezes consecutivas no ES

O prefeito de São José do Calçado decretou luto oficial no município; sessão na Câmara foi suspensa
Redação de A Gazeta

25 jun 2018 às 22:17

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 22:17

Vereador morreu em Guaçuí na noite de domingo Crédito: JORGE
O corpo do vereador de São José do Calçado, José Ailton Cardoso (PMDB), de 62 anos, foi sepultado na tarde desta segunda-feira (25). Segundo nota da Câmara de Vereadores, o tucano estava internado havia alguns dias na UTI do Hospital de Guaçuí e morreu neste domingo (24). A causa da morte não foi informada.
Boca, como era conhecido, estava em seu oitavo mandato consecutivo, nos anos de 1989 à 2018. Em nota pública, a Câmara de Vereadores lamentou a morte disse que sua vida é marcada também por sua brilhante trajetória escrita na história da política calçadense.
O corpo do vereador foi velado na Câmara Municipal de São José do Calçado pela manhã e, em seguida, foi para São Benedito, onde foi velado na Escola Umbelina Machado e sepultado. O prefeito José Carlos de Almeida decretou luto oficial no município. A sessão da Câmara, que aconteceria na noite desta segunda, foi cancelada.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que se sabe sobre o cessar-fogo entre Líbano e Israel
Imagem de destaque
'Tentamos ser os melhores pais': Victoria Beckham dá primeira declaração sobre briga com o filho Brooklyn
Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta

