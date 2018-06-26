Morre 'Boca', vereador eleito oito vezes consecutivas no ES

O corpo do vereador de São José do Calçado, José Ailton Cardoso (PMDB), de 62 anos, foi sepultado na tarde desta segunda-feira (25). Segundo nota da Câmara de Vereadores, o tucano estava internado havia alguns dias na UTI do Hospital de Guaçuí e morreu neste domingo (24). A causa da morte não foi informada.
Boca, como era conhecido, estava em seu oitavo mandato consecutivo, nos anos de 1989 à 2018. Em nota pública, a Câmara de Vereadores lamentou a morte disse que sua vida é marcada também por sua brilhante trajetória escrita na história da política calçadense.
O corpo do vereador foi velado na Câmara Municipal de São José do Calçado pela manhã e, em seguida, foi para São Benedito, onde foi velado na Escola Umbelina Machado e sepultado. O prefeito José Carlos de Almeida decretou luto oficial no município. A sessão da Câmara, que aconteceria na noite desta segunda, foi cancelada.