Moradores protestam contra erosão em praia de Marataízes Crédito: Reprodução - Tv Gazeta Sul

Moradores e comerciantes do bairro Lagoa Funda, em Marataízes, no Litoral Sul, protestaram contra a atual situação da orla que teve parte consumida pela erosão. Eles querem uma solução definitiva para o problema.

Mesmo debaixo de chuva que caiu na tarde de quarta-feira (31), os moradores protestaram pedindo melhorias para a praia. O gerente administrativo Rogério Carletti disse que não aguenta mais a situação.

"Nós estamos cansados dessa peregrinação, dessa humilhação que nós aqui da comunidade da Lagoa Funda estamos passando. Isso é um descaso que estão fazendo com a comunidade. Isso está abandonado, já tem seis ou sete anos que ninguém vem aqui fazer nada. Promessa em cima de promessa, paliativo em cima de paliativo, desabafou.

Tanea Fontoura tem uma pousada em Lagoa Funda e disse ter medo de acordar com a estrutura do imóvel comprometida. É um desânimo. A gente não consegue dormir aqui porque a gente não sabe se na hora que a gente acordar vai ter a pousada aqui. Não temos mais faixa de areia , disse.

O mar avança há anos e destrói a orla. A prefeitura chegou a colocar pedras no local para conter a força do mar.

OUTRO LADO

Por meio de nota, a prefeitura de Marataízes informou que elaborou um decreto de emergência em toda orla do município de Marataízes, especialmente compreendida pela orla de Lagoa Funda, afetada pela erosão marítima.

Disse ainda que já existe a abertura de crédito extraordinário no valor de R$ 3.650.156,24 e no momento aguarda providências por parte das secretarias envolvidas providências junto ao Ministério da Integração Nacional - Secretaria Nacional de Defesa Civil.