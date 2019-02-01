Moradores ficam assustados após assaltos em Cachoeiro; veja vídeos

Moradores de dois bairros de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, estão assustados após assaltos. Em menos de duas horas criminosos roubaram uma padaria alvo de criminosos quase 20 vezes - e levaram o veículo de uma mulher. Ninguém foi preso até o momento.
A padaria, localizada no bairro Santo Antônio, foi assaltada por volta das 17h30 da última quinta-feira (31) por dois homens. A proprietária, que preferiu não se identificar, contou que o comércio já tem 10 anos de funcionamento e essa é a 18ª vez que é assaltado. Uma pessoa que estava do outro lado da rua filmou o momento que os bandidos saíram da padaria, montaram em uma motocicleta e fugiram pela rua lateral.
Dois homens entraram com o capacete dando a entender que estavam armados, mas não soube confirmar se estavam, pois eles estavam com a mão embaixo de uma bolsa e eles falavam não rege, senão dou tiro. A ação durou três minutos. Levaram dois aparelhos de celular, um relógio, uma pochete de um cliente, R$ 80,00 de outro cliente e dela, que estava no caixa, três anéis e um troco (R$ 20,00), contou.
Já no bairro Independência, três horas depois, uma mulher também foi assaltada por dois bandidos quanto manobrava o seu veículo. Imagens de monitoramento de uma residência da Rua Novaes Melo flagraram a ação dos bandidos, que foi rápida. As imagens mostram o movimento de veículos e em instantes os dois assaltantes surgem e abordam a vítima que dirigia um Renault Sandero . Ela saiu do veículo com a bolsa e os bandidos fugiram. Os dois estavam armados.
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que foi acionada nos dois casos, chegou a fazer buscas nos bairros mas ninguém foi localizado. Quem tiver alguma informação pode ligar para o 181 (Disque Denúncia).