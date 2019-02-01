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Insegurança

Moradores ficam assustados após assaltos em Cachoeiro; veja vídeos

Uma padaria foi assaltada pela 18ª vez
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2019 às 15:53

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 15:53

Moradores de dois bairros de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, estão assustados após assaltos. Em menos de duas horas criminosos roubaram uma padaria  alvo de criminosos quase 20 vezes - e levaram o veículo de uma mulher. Ninguém foi preso até o momento.
A padaria, localizada no bairro Santo Antônio, foi assaltada por volta das 17h30 da última quinta-feira (31) por dois homens. A proprietária, que preferiu não se identificar, contou que o comércio já tem 10 anos de funcionamento e essa é a 18ª vez que é assaltado. Uma pessoa que estava do outro lado da rua filmou o momento que os bandidos saíram da padaria, montaram em uma motocicleta e fugiram pela rua lateral.
Dois homens entraram com o capacete dando a entender que estavam armados, mas não soube confirmar se estavam, pois eles estavam com a mão embaixo de uma bolsa e eles falavam não rege, senão dou tiro. A ação durou três minutos. Levaram dois aparelhos de celular, um relógio, uma pochete de um cliente, R$ 80,00 de outro cliente e dela, que estava no caixa, três anéis e um troco (R$ 20,00), contou.
Já no bairro Independência, três horas depois, uma mulher também foi assaltada por dois bandidos quanto manobrava o seu veículo. Imagens de monitoramento de uma residência da Rua Novaes Melo flagraram a ação dos bandidos, que foi rápida. As imagens mostram o movimento de veículos e em instantes os dois assaltantes surgem e abordam a vítima que dirigia um Renault Sandero . Ela saiu do veículo com a bolsa e os bandidos fugiram. Os dois estavam armados.
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que foi acionada nos dois casos, chegou a fazer buscas nos bairros mas ninguém foi localizado. Quem tiver alguma informação pode ligar para o 181 (Disque Denúncia).

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