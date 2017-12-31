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Iriri e Piúma

Moradores e turistas ficam sem água em balneários do Sul

Desde a noite deste sábado (30) não cai nada nas caixas dágua de Iriri, em Anchieta

Publicado em 31 de Dezembro de 2017 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2017 às 16:59
Moradores e turistas de Iriri ficaram sem água nas torneiras Crédito: Instagram: @amandacarvalheira
Moradores e turistas do balneário de Iriri, em Anchieta, no Litoral Sul do Estado, estão na bronca por conta da falta de água. Desde a noite deste sábado (30) não cai nada nas caixas dágua.
A moradora do bairro Lagoa, em Iriri, Francieli Ferreira, conta que está economizando, já que não sabe quando o serviço vai ser restabelecido. Estamos sem água desde ontem (sábado) e não houve desperdício em casa, estamos economizando, mas não deve ter nem um pouco na caixa agora, revelou.
Vizinha de Francieli, a turista Valéria Siqueira Domingues, está desanimada com o verão no município. Até o churrasco e o passeio na praia foi adiado. Como vamos preparar as coisas e tomar um banho? Todo o ano é a mesma coisa neste período. Sempre falta água. Isso desanima o turista. A cidade está lotada, reclamou.
Problema também afeta Piúma
Em nota, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), disse que, neste sábado, uma falha no fornecimento de energia elétrica paralisou o sistema de abastecimento de água para Piúma e Iriri, em Anchieta.
A Cesan voltou a tratar e distribuir água assim que a concessionária de energia restabeleceu o fornecimento. O abastecimento é retomado gradativamente e algumas áreas nas partes mais altas e nos finais de redes ainda podem estar com reflexos pontuais dessa paralisação.
A previsão é que a distribuição de água seja normalizada durante este domingo (31). A Companhia informou que carros-pipa estão atendendo aos casos emergenciais. A companhia alerta a população para evitar desperdício.

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