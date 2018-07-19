Moradores de distrito de Cachoeiro sofrem com poeira de calcário

Moradores continuam sofrendo com poeira em distrito de Cachoeiro Crédito: Divulgação Tv Gazeta Sul

Moradores do distrito de Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, sofrem por causa de um problema antigo: a poeira. A poluição é causada pelas empresas de moagem de calcário, ao todo 10 na região. Os moradores relatam casos de doenças de saúde por conta da situação, com algumas crianças e adultos apresentando dificuldade de respirar.

As empresas situadas no distrito emitem muita poeira no ar durante o processo, que pode ser vista do alto. A dona de casa Ana Paula Quintino limpou a casa dela nesta quarta-feira (18), mas ao amanhecer, nesta quinta (19), estava tudo sujo de poeira novamente. O resultado disto se reflete na saúde da filha, Ana Carolina, de seis meses. Ela fica cansada, com a respiração abafada, tudo por conta da poeira. Não dá nem coragem de limpar, porque se limpa fica tudo sujo de novo, disse.

Em 2008, o Ministério Público do Trabalho (MPT) entrou no caso e começou a investigar. Na época foi feito um relatório que ficou pronto em junho de 2011. De acordo com o MPT, foram constatadas irregularidades em várias dessas empresas. Elas emitiam mais poeira do que o permitido pela legislação. Já em outubro de 2012, o órgão realizou uma audiência pública com as empresas para apresentar as medidas que elas teriam que tomar para que a emissão de poeira ficasse dentro dos padrões legais.

Todas as empresas assinaram o um Termo de Ajustamento de Conduta e se comprometeram a fazer as adequações necessárias, mas teriam um prazo de até 2 anos para realizar todas as mudanças necessárias. A maioria das adequações está ligadas à instalação de filtros corretos. Uma nova fiscalização deveria estar concluída em julho deste ano.

O instalador Almir Machado está cansado de viver assim. Falam que fiscalizam, que vão agir, mas continua a mesma coisa? A gente quer resultado, quem está passando dificuldade somos nós, os moradores. Mesmo que dão emprego para muita gente, mas espera aí? Dão emprego, mas também dão a doença? O emprego só não compensa. Você vai trabalhar, mas daqui um tempo sua família está toda doente, desabafou.

FISCALIZAÇÃO

De acordo com o Ministério Público do Trabalho (MPT), as fiscalizações nas empresas continuam. Das 10 situadas no distrito, o órgão ainda não recebeu o relatório de três e apenas quatro cumpriram o TAC e diminuíram a emissão de poluição na atmosfera.

O procurador do trabalho do MPT, Djailson Martins Rocha, explicou que um projeto piloto está em andamento para continuar a fiscalização, sendo que em quatro empresas a situação já foi normalizada. Como o problema continuava, nós pedimos a fiscalização dessas 10 empresas começando do zero. Sete já foram fiscalizadas, os fiscais não conseguiram entrar em uma que resiste à fiscalização e nós entramos com uma ação. Em duas foram encontradas irregularidades e foi instaurado inquérito e quatro estão regularizadas, disse.