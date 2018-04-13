Morador de Cachoeiro é condenado por vender dinheiro falso na web

Um morador de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi condenado pela Justiça por guardar e vender moeda falsa. Em depoimento, ele contou que estava desempregado e que, como uma forma de sustentar o filho, vinha cometendo o crime. As cédulas vinham de um fornecedor do Paraguai e depois as comercializava na internet.

Homem preso por venda de dinheiro falso Crédito: .

Após pedido do Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES), a Justiça condenou Bruno Gonçalves Ferreira Coelho, que foi preso no dia 27 de julho de 2017. A polícia flagrou com ele 22 cédulas falsas de R$ 50 guardadas em envelopes dos Correios. No mesmo dia, cientes da investigação que estava em curso, os Correios interceptaram uma correspondência que havia sido encaminhada pelo acusado com destino a um endereço no Maranhão. O envelope tinha 38 cédulas falsas, também de R$ 50.

O acusado confessou os crimes. Por não tem maus antecedentes, a Justiça determinou pena de quatro anos, quatro meses e 15 dias em regime inicialmente semiaberto, e o cumprimento de serviços comunitários. O juiz deu ao homem o direito de recorrer da pena em liberdade.