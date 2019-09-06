Ministério Público comanda ação em Guaçuí contra "laranjas" em empresas

Guaçuí, no Caparaó Capixaba, a "Operação Laranjeira" para desarticular uma associação criminosa suspeita de alterar, ilegalmente, o quadro de sócios de empresas privadas. Na manhã desta sexta-feira (06), foi deflagrada, em, no Caparaó Capixaba, a "Operação Laranjeira" para desarticular uma associação criminosa suspeita de alterar, ilegalmente, o quadro de sócios de empresas privadas.

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul); a Promotoria de Justiça de Guaçuí, com apoio e participação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-RJ); o Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES; e a Polícia Militar do Rio de Janeiro. A ação envolve o, por meio do; a Promotoria de Justiça de Guaçuí, com apoio e participação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-RJ); o Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES; e a Polícia Militar do Rio de Janeiro.

As investigações mostraram que proprietários e funcionários de escritórios de contabilidade faziam a transferência de titularidade e propriedade de empresas, alterando o quadro societário, usando, inclusive o emprego de "laranjas", que passavam a sócios.

O coordenador do Gaeco-Sul, promotor de Justiça Luiz Agostinho Abreu da Fonseca, informou que as apurações iniciais apontam que, considerando eventuais valores devidos a particulares no Espírito Santo e ao Fisco do Rio de Janeiro, a fraude deve ultrapassar os R$ 2 milhões.

O promotor de Justiça do MPES também avaliou positivamente o resultado da operação e a parceria com os integrantes do MPRJ. “A avaliação é positiva, sendo encontrados os materiais que eram procurados, documentos e, principalmente, por temos sucesso na integração dos Ministérios Públicos capixaba e fluminense”, destacou.

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas residências e endereços comerciais e de trabalho dos investigados, que ficam no estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Os mandados foram emitidos pelo juízo da 2ª Vara da Justiça Estadual de Guaçuí.