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Operação Laranjeira

Ministério Público comanda ação em Guaçuí contra "laranjas" em empresas

O objetivo é desarticular uma associação criminosa suspeita de alterar, ilegalmente, o quadro de sócios de empresas privadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2019 às 07:21

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 07:21

Na manhã desta sexta-feira (06), foi deflagrada, em Guaçuí, no Caparaó Capixaba, a "Operação Laranjeira" para desarticular uma associação criminosa suspeita de alterar, ilegalmente, o quadro de sócios de empresas privadas.
A ação envolve o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul); a Promotoria de Justiça de Guaçuí, com apoio e participação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-RJ); o Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES; e a Polícia Militar do Rio de Janeiro.
As investigações mostraram que proprietários e funcionários de escritórios de contabilidade faziam a transferência de titularidade e propriedade de empresas, alterando o quadro societário, usando, inclusive o emprego de "laranjas", que passavam a sócios.
O coordenador do Gaeco-Sul, promotor de Justiça Luiz Agostinho Abreu da Fonseca, informou que as apurações iniciais apontam que, considerando eventuais valores devidos a particulares no Espírito Santo e ao Fisco do Rio de Janeiro, a fraude deve ultrapassar os R$ 2 milhões.
O promotor de Justiça do MPES também avaliou positivamente o resultado da operação e a parceria com os integrantes do MPRJ. “A avaliação é positiva, sendo encontrados os materiais que eram procurados, documentos e, principalmente, por temos sucesso na integração dos Ministérios Públicos capixaba e fluminense”, destacou.
Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas residências e endereços comerciais e de trabalho dos investigados, que ficam no estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Os mandados foram emitidos pelo juízo da 2ª Vara da Justiça Estadual de Guaçuí.
Segundo o MPES, as alterações fraudulentas nos sócios eram para ajudar os verdadeiros proprietários a se livrarem de eventuais dívidas, fiscais ou não, que passam a ser cobradas aos novos sócios.

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